Крымские политзаключенные: адвокат Гафарова опроверг слова российского омбудсмена

5 февраля, 2020, 09:57

4 февраля адвокат фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова опроверг заявление подконтрольного России "омбудсмена Крыма" Ларисы Опанасюк о том, что его подзащитный не жалуется на здоровье

Об этом сообщает издание " Крим.Реалии ".

Как сообщил Яхин в комментарии изданию, он сомневается в том, действительно ли "омбудсман Крыма" Опанасюк посещала его подзащитного в СИЗО.

"В последний раз я посещал Джемиля Гафарова в следственном изоляторе в пятницу, 31 января, сразу после судебного заседания. Тогда Джемиль мне ничего не говорил о том, что его якобы посещал омбудсмен. Да и когда она могла посетить Джемиля, если всю неделю был на медобследовании. Его вывозили ежедневно, начиная со вторника. я заявлении не верю по одной простой причине: я обращался к омбудсмену множество раз и каждый раз получал ответы типа: ваше обращение принято к рассмотрению или перенаправлены в другую инстанцию ", - рассказал адвокат .

Адвокат Рифат Яхин заявил, что надлежащее лечение Гафаров не получал со времени своего ареста.

"Особенно цинично со стороны омбудсмена заявлять, что в Джемиля Гафарова все в порядке со здоровьем. Больная почка при нем, больное сердце при нем. Никто пересадку органов в СИЗО ему не сделал. Надлежащим образом медицинская помощь ему не оказывают. Возникает вопрос, тогда как он может чувствовать себя нормально? ", - сказал адвокат.