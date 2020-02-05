Крымские политзаключенные: адвокат Гафарова опроверг слова российского омбудсмена
Об этом сообщает издание " Крим.Реалии ".
Как сообщил Яхин в комментарии изданию, он сомневается в том, действительно ли "омбудсман Крыма" Опанасюк посещала его подзащитного в СИЗО.
"В последний раз я посещал Джемиля Гафарова в следственном изоляторе в пятницу, 31 января, сразу после судебного заседания. Тогда Джемиль мне ничего не говорил о том, что его якобы посещал омбудсмен. Да и когда она могла посетить Джемиля, если всю неделю был на медобследовании. Его вывозили ежедневно, начиная со вторника. я заявлении не верю по одной простой причине: я обращался к омбудсмену множество раз и каждый раз получал ответы типа: ваше обращение принято к рассмотрению или перенаправлены в другую инстанцию ", - рассказал адвокат .
Адвокат Рифат Яхин заявил, что надлежащее лечение Гафаров не получал со времени своего ареста.
"Особенно цинично со стороны омбудсмена заявлять, что в Джемиля Гафарова все в порядке со здоровьем. Больная почка при нем, больное сердце при нем. Никто пересадку органов в СИЗО ему не сделал. Надлежащим образом медицинская помощь ему не оказывают. Возникает вопрос, тогда как он может чувствовать себя нормально? ", - сказал адвокат.
- Напомним, 29 января Управление ФСИН России в аннексирована Крыму заявило , что фигурант второй симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир", политзаключенный Джемиль Гафаров не требует медицинской помощи
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