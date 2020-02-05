Коронавирус: ВОЗ нужно $ 600 млн для борьбы

5 февраля, 2020, 20:50

Всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 млн долларов для борьбы с новым видом коронавируса, который распространяется по миру после вспышки в Китае

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации .

Как заявил во время пресс-конференции гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, для борьбы с коронавирусом организация нуждается в 675 млн долларов.

"Мы начинаем стратегический план готовности и реагирования. Мы просим 675 млн долларов для финансирования этого плана на следующие три месяца. Это большая сумма. Однако это значительно меньше, чем та сумма, с которой мы можем столкнуться, если не будем инвестировать в превентивные меры" , - пояснил он.

По словам гендиректора ВОЗ, около 60 млн долларов с общей суммы пойдет на деятельность самой организации, а остальные средства будут распределены между странами, которые нуждаются в финансовой помощи в борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в Китае от пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, погибли 490 человек. Всего зафиксировано 24 324 случая заражения.