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Espreso.tvОбществоFacebook заработал за год $ 20 млрд на рекламе в Instagram, - Bloomberg

Facebook заработал за год $ 20 млрд на рекламе в Instagram, - Bloomberg


фото: reuters
На рекламе в Instagram компания Facebook заработала $ 20 млрд в 2019 году

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что прибыль от Instagram составил более четверти общей прибыли компании за прошлый год.

В Facebook отказались от комментариев. Компания не прописывает прибыль от Instagram отдельной строкой в своих отчетах о доходах.

Отметим, что Facebook приобрел Instagram в 2012 году за $ 715 млн. Сейчас Instagram используют более миллиарда пользователей.

 

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