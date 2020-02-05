Facebook заработал за год $ 20 млрд на рекламе в Instagram, - Bloomberg

5 февраля, 2020, 14:11

На рекламе в Instagram компания Facebook заработала $ 20 млрд в 2019 году

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что прибыль от Instagram составил более четверти общей прибыли компании за прошлый год.

В Facebook отказались от комментариев. Компания не прописывает прибыль от Instagram отдельной строкой в своих отчетах о доходах.

Отметим, что Facebook приобрел Instagram в 2012 году за $ 715 млн. Сейчас Instagram используют более миллиарда пользователей.