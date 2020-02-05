Facebook заработал за год $ 20 млрд на рекламе в Instagram, - Bloomberg
5 февраля, 2020, 14:11
На рекламе в Instagram компания Facebook заработала $ 20 млрд в 2019 году
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что прибыль от Instagram составил более четверти общей прибыли компании за прошлый год.
В Facebook отказались от комментариев. Компания не прописывает прибыль от Instagram отдельной строкой в своих отчетах о доходах.
Отметим, что Facebook приобрел Instagram в 2012 году за $ 715 млн. Сейчас Instagram используют более миллиарда пользователей.
- Напомним, на днях компания-учредитель Google Alphabet впервые раскрыла данные о доходе от рекламы на YouTube . Видеосервис принес компании $ 15,15 млрд за 2019 - это на 36% больше, чем в 2018-м.
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