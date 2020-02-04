Раскрыли данные впервые за 15 лет: доходы Google от YouTube за год выросли на 36%

4 февраля, 2020, 10:31

Google впервые раскрыла рекламную выручку YouTube в финотчетности холдинга Alphabet за четвертый квартал 2019 года. Доходы видеосервиса YouTube в 2019 году выросли на 36% и составили $15 млрд

Об этом пишет Business Insider.

Годовой доход сервиса составил примерно 10% всего дохода компании. Эти цифры делают рекламный бизнес YouTube почти в пять раз больше, чем в Facebook, и в шесть раз больше, чем весь Twitch, принадлежащий Amazon.

В отчетности отмечается, что сервис имеет 20 млн подписчиков Premium (без рекламы на YouTube) и Music Premium, а также 2 млн пользователей его платного телевидения. Выручка от них, как отмечается, не входит в общую YouTube, а вносится в категории "другое", как и данные о продажах смартфонов Pixel и "умных колонок" Google Home, которые в прошлом квартале составили $5,3 млрд.

Всего в четвертом квартале выручка Alphabet составила $46 млн, что на 17% больше, чем в 2018 года. По данным компании, ее доходы - почти $10,7 млрд. Поисковый бизнес Google остается крупнейшим источником дохода холдинга, заработав за квартал $27,2 млрд. Облачный бизнес Google за квартал получил $2,6 млрд.

Издание отмечает, что показатели Google превзошли ожидания Уолл-стрит в отношении прибыли, но не дотянули по доходам. Это могло стать одной из причин, почему компания впервые за 15 лет раскрыла доходы YouTube и Google Cloud. Чтобы успокоить инвесторов, Google напомнила, что ее бизнес зависит не только от «поисковика», но и от быстрорастущих отдельных компаний, таких как YouTube и Google Cloud.