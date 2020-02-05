Еврокомиссия разработала новые правила расширения ЕС
Об этом сообщает RFE / RL , в распоряжении которого есть соответствующий документ.
Документ призывает к созданию дополнительных стимулов для стран-претендентов, которые показывают хорошие результаты. Среди них - увеличение финансирования, если страны показывают прогресс в реформах, и тесное сотрудничество с международными финансовыми институтами для усиления поддержки.
Если же страны будут демонстрировать откат или задержки в проведении необходимых реформ, это может привести к санкциям - например, прекращение финансирования или переговоров о вступлении. Объем и интенсивность финансирования ЕС могут быть скорректированы в сторону понижения. Исключение - поддержка гражданского общества.
Предложенный план государства-члены ЕС планируют обсудить и утвердить на саммите в Брюсселе в марте.
В случае одобрения новая методология будет применяться к Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии. Сербии и Черногории новые правила не коснутся, поскольку они уже начали переговоры о вступлении с Брюсселем.
Напомним, Европейский Союз официально объявил о введении со 2 февраля новых правил выдачи виз для граждан третьих стран для пребывания на территории стран ЕС.
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