ЕС со 2 февраля изменил правила выдачи виз

2 февраля, 2020, 20:12

В Евросоюзе со 2 февраля начали действовать новые правила выдачи виз гражданам третьих стран

Об этом со ссылкой на сайте Европейской комиссии сообщает Укринформ.

"Новые правила ЕС по краткосрочным визам будут применяться со 2 февраля 2020 года. Они упростят для законных посетителей процедуру запросов на визу для въезда в Европу, облегчат развитие туризма, спорта и бизнеса, и одновременно предоставят больше ресурсов для противодействия риску незаконной миграции и угрозам для внутренней безопасности", - говорится в сообщении.

Новые правила будут распространяться на граждан всех стран, требующих оформления виз для путешествий в ЕС - таких стран на сегодня насчитывается 105. В то же время никаких изменений в визовой политике не произойдет для стран, которые имеют режим безвизовых поездок в ЕС, ведь новые правила не распространяются на граждан таких стран.

Новые правила предусматривают, что краткосрочные визы для граждан третьих стран необходимы для въезда в 22 страны ЕС, которые являются членами Шенгенской зоны (Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Словакия, Словения, Испания и Швеция).

Правила распространяются также на четыре ассоциированные с ЕС страны - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Краткосрочные визы, которые будут выдаваться в любой из перечисленных стран, позволяют путешествие по всем странам ЕС продолжительностью до 90 дней в любой период в 180 дней.

Отмечается, что визовый сбор в 60 евро, который был установлен с 2006 года, уже не покрывает расходы на обработку заявок и выдачу виз, в частности, по причинам, вызванным инфляцией, поэтому увеличивается до 80 евро.

По обновленным правилам, заявители могут подавать заявки на визу за шесть месяцев (9 месяцев для путешествий морским транспортом) до запланированного путешествия, вместо трех месяцев, предполагалось ранее. Кроме того, упрощена процедура получения многократных виз продолжительностью от 1 до 5 лет, для их получения заявители могут оформлять представления в электронном виде (до этого принимались только бумажные анкеты). Заявки на визы консульские учреждения ЕС должны рассматривать не более 15 суток, в отдельных случаях этот срок может увеличиваться до 45 суток.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом действует с 11 июня 2017 года.