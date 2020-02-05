Джулиани настаивает на расследовании против Байдена после процесса импичмента Трампа

5 февраля, 2020, 12:45

Бывший личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что президент не должен отказываться от идеи провести расследование в Украине против Джо Байдена - даже после завершения судебного процесса по импичменту в Сенате

Об этом Джулиани заявил в интервью радио NPR .

"Абсолютно на 100%. Я не вижу никаких проблем, если он сделает это. На самом деле, было бы проблемным, если бы он не сделал этого", - ответил Джулиани на вопрос, должен ли президент США инициировать расследование против семьи Джо Байдена.

При этом, экс-адвокат Трампа подчеркнул, что бывший вице-президент США может избежать ответственности за то, что "продавал" США.

В то же время, Джулиани подчеркнул, что считает "искаженной" ситуацию Украины в процессе импичмента. Он отметил, что расследование против Байден должно быть проведено на уровне правительств двух государств, иначе это станет одним из примеров коррупции в истории Соединенных Штатов.

Ранее одна из сенаторов-республиканцев заявила , что ее однопартийцы могут начать импичмент против бывшего вице-президента США Байдена, только он победит на президентских выборах.