Дело Шеремета: суд продлил подозреваемой Дугарь ночной домашний арест
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Адвокаты Дугарь просили об отводе прокурора и судьи, но им отказали.
Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить ночной домашний арест из-за того, что досудебное следствие продлили до апреля 2020 года.
Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить ночной домашний арест из-за того, что досудебное следствие продлили до апреля 2020 года.
Прокурор пояснил, что для объективного расследования необходимо провести следственные действия, получить результаты более 10 экспертиз, проверить доводы адвокатов, допросить свидетелей, провести следственные действия на другой территории и провести действия с другими подозреваемыми по делу.
Зузак отметил риска побега Дугарь ибо она сентября 2015 замужем за гражданином Ирака.
- Ранее в комментарии Еспресо.TV Яна Дугарь назвала весь судебный процесс над ней абсурдом
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