"Это полный абсурд": подозреваемая по делу Шеремета медсестра Дугарь поделилась впечатлениями в суде
Об этом сообщила корреспондент " Еспресо " Валерия Пашко.
"В 09:00 началось заседание суда относительно Андрея Антоненко по делу убийства Павла Шеремета. Адвокат заявил об отводе судьи, ведь ее назначили не по автоматическим распределением, а просто назначили, к тому же во всех трех подозреваемых - один судья, вопреки законодательству. Заседание должно было продолжаться в 12:00, но не продолжилось, ведь перед тем было другое заседание - подозреваемой Яны Дугарь ", - отметила Пашко.
Адвокат Яны Дугарь Денис Ломанов рассказал о деталях заседания.
"Состоялся рассмотрение ходатайства прокурора о продлении срока меры пресечения. Нами, как стороной защиты было предоставлено доказательства необоснованности подозрения и непричастности Яны к данному делу. Прокуратура, со своей стороны, я считаю, даже не смогла прокомментировать наши доводы", - сказал адвокат .
Яна Дугарь также находилась на судебном заседании. В нее меру пресечения - это ночной домашний арест.
"Впечатления от заседания - это полный абсурд. Ведь я вообще непричастна к этому делу", - прокомментировала ситуацию Дугарь.
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