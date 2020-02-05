Авиакатастрофа самолета в Стамбуле: появились данные о пострадавших
5 февраля, 2020, 19:23
При крушении самолета в международном аэропорту Стамбула пострадали 52 человека
Об этом заявил губернатор Стамбула Али Ерликаяна сообщает Anadolu.
"На борту самолета находился 171 пассажир и 6 членов экипажа", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел не в главном аэропорту Стамбула, а в аэропорту Sabiha, который расположен на юго-востоке города.
- В аэропорту Стамбула самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего самолет раскололся на несколько частей.
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