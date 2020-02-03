Он пьет моторное масло: известный тренер ошарашил заявлением о Ломаченко
Об этом сообщает youtube-канал vRINGe VISION.
Известный тренер и спортивный комментатор Тедди Атлас рассказал, что считает украинского боксера Василия Ломаченко настоящей машиной.
"Я забыл, как его называют сейчас. Матрица? Я раньше комментировал его бои для ESPN, так что я очень хорошо знаю украинца. Ломаченко - хороший, очень умный парень. У него отличная команда. Ломаченко - машина. Я думаю, что вместо воды или других жидкостей он пьет в углу простое моторное масло. По части техники он очень хороший. Он - матрица с углами и Нео, который показывает вам все эти углы из "Матрицы", сказал специалист.
Также Тедди Атлас дал прогноз на бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.
"Интересная вещь здесь в том, сможет Ломаченко обезвредить бомбу, потому что Лопес - молодой парень, ему 22 года. Теофимо только что выиграл титул, он может ударить и он верит в себя. Молодые ребята не знают, что кто-то может быть лучше них. Этим они и опасны. они просто верят, что могут сделать это. Такие бойцы не знают, как проигрывать. Да, у них есть молодость, вера и сила. они движимы ними ", - сказал Атлас.
- 15 января стало известно, что Василий Ломаченко может провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против американца Теофимо Лопеса в Саудовской Аравии.
- Напомним, 15 декабря 2019 Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда комм и стал соперником Украинский Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Читайте также
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
Читайте также
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем
-