Он пьет моторное масло: известный тренер ошарашил заявлением о Ломаченко

3 февраля, 2020, 11:36

Американский специалист Тедди Атлас пошутил, что Василий Ломаченко вместо воды пьет моторное масло

Об этом сообщает youtube-канал vRINGe VISION.

Известный тренер и спортивный комментатор Тедди Атлас рассказал, что считает украинского боксера Василия Ломаченко настоящей машиной.

"Я забыл, как его называют сейчас. Матрица? Я раньше комментировал его бои для ESPN, так что я очень хорошо знаю украинца. Ломаченко - хороший, очень умный парень. У него отличная команда. Ломаченко - машина. Я думаю, что вместо воды или других жидкостей он пьет в углу простое моторное масло. По части техники он очень хороший. Он - матрица с углами и Нео, который показывает вам все эти углы из "Матрицы", сказал специалист.

Также Тедди Атлас дал прогноз на бой Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса.

"Интересная вещь здесь в том, сможет Ломаченко обезвредить бомбу, потому что Лопес - молодой парень, ему 22 года. Теофимо только что выиграл титул, он может ударить и он верит в себя. Молодые ребята не знают, что кто-то может быть лучше них. Этим они и опасны. они просто верят, что могут сделать это. Такие бойцы не знают, как проигрывать. Да, у них есть молодость, вера и сила. они движимы ними ", - сказал Атлас.