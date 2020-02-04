Заробитчане перевели в Украину $12 млрд в год - НБУ
4 февраля, 2020, 12:27
По итогам 2019 украинские трудовые мигранты перевели около $12 млрд денежных переводов
Об этом hromadske сообщили в пресс-службе НБУ.
"Благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года определяли стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов (около $12 млрд)", - говорится в сообщении Нацбанка.
В НБУ отметили, что объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году. Так, в декабре курс доллара опустился до 23,2 грн - на 5 грн с начала прошлого года.
Вместе с тем, по началу 2020 года курс валют начал наоборот расти. Девальвацию гривны в Нацбанке объясняют спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами через получение бюджетного возмещения НДС.
- Напомним, в течение 2018 украинские заробитчане перевели в Украину $10,88 млрд, что составило 8,3% от валового внутреннего продукта Украины по 2018.
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