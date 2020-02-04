ВР предварительно поддержала сокращение количества депутатов до 300
4 февраля, 2020, 13:25
4 февраля Верховная Рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (по поводу уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Принятие соответствующего постановления №1017 / П1 поддержали 236 парламентариев при минимально необходимых 226.
Законопроектом предлагается уменьшить конституционный состав народных депутатов Украины до 300 человек с нынешних 450, а также изъять из текста статьи 76 Основного закона принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, поскольку это дублирует статью 71.
Предполагается также ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком, и изменить избирательную систему, закрепив пропорциональную систему на парламентских выборах.
- Напомним, в декабре Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал заключение о признании конституционным сокращение количества народных депутатов Верховной Рады с 450 до 300.
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