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Espreso.tvОбществоВР предварительно поддержала сокращение количества депутатов до 300

ВР предварительно поддержала сокращение количества депутатов до 300

4 февраля Верховная Рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (по поводу уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Принятие соответствующего постановления №1017 / П1 поддержали 236 парламентариев при минимально необходимых 226.

Законопроектом предлагается уменьшить конституционный состав народных депутатов Украины до 300 человек с нынешних 450, а также изъять из текста статьи 76 Основного закона принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, которое осуществляется путем тайного голосования, поскольку это дублирует статью 71.

Предполагается также ввести такой избирательный ценз, как владение государственным языком, и изменить избирательную систему, закрепив пропорциональную систему на парламентских выборах.

  • Напомним, в декабре Конституционный суд Украины (КСУ) обнародовал заключение о признании конституционным сокращение количества народных депутатов Верховной Рады с 450 до 300.

 

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