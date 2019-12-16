КСУ признал законным сокращение количества депутатов Рады до 300, - СМИ
16 декабря, 2019, 23:02
Конституционный суд Украины признал конституционным сокращение количества народных депутатов Верховной Рады с 450 до 300
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в суде.
Данное решение КСУ принял в понедельник, 16 декабря. Текст решения суда будет обнародован во вторник, 17 декабря.
"Законопроект об уменьшении количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек признан конституционным", - сообщил источник.
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