Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому об увольнении

4 февраля, 2020, 13:10

30 января судья Кассационного административного суда в составе ВС Ольга Кашпур приняла решение вернуть Роману Трубе его иск по поводу Указа президента о его увольнении

Об этом сообщает издание " Укринформ ".

Соответствующее постановление приняла 30 января текущего года судья Кассационного административного суда в составе ВС Ольга Кашпур.

"Исковое заявление ОСОБА_1, поданное адвокатом Медведем Василием Осиповичем, к Президенту Украины Зеленскому, Государственному бюро расследований о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе, вернуть истцу со всеми приложенными к нему документами", - говорится в резолютивной части постановления.

В документе отмечается, что возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.

В постановлении указано, что ВС отказался рассматривать иск Трубы из-за "нарушения правила объединения исковых требований".

"За содержанием иска ОСОБА_1 объединены исковые требования как к Президенту Украины, с учетом требований соблюдения инстанционной подсудности, определенной статьей 22 КАС Украины, которые подсудимы Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, так и к Государственному бюро расследований, которые подсудимы Окружному административному суду города Киева ", - указал ВС.