Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому об увольнении
Об этом сообщает издание " Укринформ ".
Соответствующее постановление приняла 30 января текущего года судья Кассационного административного суда в составе ВС Ольга Кашпур.
"Исковое заявление ОСОБА_1, поданное адвокатом Медведем Василием Осиповичем, к Президенту Украины Зеленскому, Государственному бюро расследований о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе, вернуть истцу со всеми приложенными к нему документами", - говорится в резолютивной части постановления.
В документе отмечается, что возвращение искового заявления не лишает права повторного обращения в административный суд в порядке, установленном законом.
В постановлении указано, что ВС отказался рассматривать иск Трубы из-за "нарушения правила объединения исковых требований".
"За содержанием иска ОСОБА_1 объединены исковые требования как к Президенту Украины, с учетом требований соблюдения инстанционной подсудности, определенной статьей 22 КАС Украины, которые подсудимы Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, так и к Государственному бюро расследований, которые подсудимы Окружному административному суду города Киева ", - указал ВС.
- Напомним, 28 января ексдиректор Государственного бюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный Суд из-за указа президента об увольнении с должности
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