Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 погибших

30 января, 2020, 11:10

Российский авиация в ночь на 30 января нанесла удар по больнице и пекарне в Идлибський зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в результате чего погибли десять человек

Об этом сообщает Анадолу .

"По данным местных источников, в результате авиаударов в населенном пункте Эриха на юге зоны деэскалации погибли не менее 10 мирных жителей, 37 получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным сил гражданской обороны Идлиб ( "Белые каски"), четыре человека погибли под руинами здания больницы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность увеличения числа погибших.

#UPDATE

10 KILLED 40 INJURED, IN THAT RUSSIAN WAR CRIME.

Where is the international reaction?

Where are the condemnations?

Where are the sanctions? #PutinAtWar pic.twitter.com/6iL1pK5aYa - Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 30, 2020

#BREAKING

THE RUSSIAN AIR FORCE JUST BOMBED THE MAIN HOSPITAL OF ARIHA. #PutinAtWar https://t.co/WJcvtwavAM - Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 29, 2020

На переговорах, которые состоялись 17 сентября 2018 в Сочи, между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Однако атаки режима Асада, проиранских иностранных террористических группировок и России на Идлиб не прекратились.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.