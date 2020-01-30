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Espreso.tvОбществоАвиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 погибших

Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 погибших

Российский авиация в ночь на 30 января нанесла удар по больнице и пекарне в Идлибський зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в результате чего погибли десять человек

Об этом сообщает Анадолу .

"По данным местных источников, в результате авиаударов в населенном пункте Эриха на юге зоны деэскалации погибли не менее 10 мирных жителей, 37 получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным сил гражданской обороны Идлиб ( "Белые каски"), четыре человека погибли под руинами здания больницы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность увеличения числа погибших.

 

 

На переговорах, которые состоялись 17 сентября 2018 в Сочи, между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Однако атаки режима Асада, проиранских иностранных террористических группировок и России на Идлиб не прекратились.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.

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