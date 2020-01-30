Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 погибших
Об этом сообщает Анадолу .
"По данным местных источников, в результате авиаударов в населенном пункте Эриха на юге зоны деэскалации погибли не менее 10 мирных жителей, 37 получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным сил гражданской обороны Идлиб ( "Белые каски"), четыре человека погибли под руинами здания больницы.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность увеличения числа погибших.
#UPDATE- Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 30, 2020
10 KILLED 40 INJURED, IN THAT RUSSIAN WAR CRIME.
Where is the international reaction?
Where are the condemnations?
Where are the sanctions? #PutinAtWar pic.twitter.com/6iL1pK5aYa
#BREAKING- Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 29, 2020
THE RUSSIAN AIR FORCE JUST BOMBED THE MAIN HOSPITAL OF ARIHA. #PutinAtWar https://t.co/WJcvtwavAM
Российская # авиация в # ночь на четверг нанесла # удар по больнице и пекарное в Идлибской зоне деэскалациы на северо-западе Сирии # Идлиб https://t.co/swN93Ju8Ud pic.twitter.com/fMZvoemewf- ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 30, 2020
На переговорах, которые состоялись 17 сентября 2018 в Сочи, между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Однако атаки режима Асада, проиранских иностранных террористических группировок и России на Идлиб не прекратились.
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-