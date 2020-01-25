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Espreso.tvСпортСвитолина проиграла экс-первой ракетке мира и выбыла из Australian Open

Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира и выбыла из Australian Open


фото: REUTERS
Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата Австралии испанке Гарбинье Мугуруси и выбыла из турнира

Об этом сообщает tennisua.org.

В матче третьего круга украинка, посеянная в Мельбурне под пятым номером, проиграла экс-первой ракетке мира Гарбинье Мугуруси 1:6, 2:6.

Свитолина выглядела неубедительно и свои первые брейкпойнты заработала, когда соперница уже подавала на матч.

Украинка впервые с 2018 года не смогла пройти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.

Свитолина была последней представительницей Украины в одиночном разряде Australian Open.

Australian Open

Женщины. третий круг

25 января

Элина Свитолина (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания) 1:6, 2:6 

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