Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира и выбыла из Australian Open

25 января, 2020, 15:14

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата Австралии испанке Гарбинье Мугуруси и выбыла из турнира

Об этом сообщает tennisua.org.

В матче третьего круга украинка, посеянная в Мельбурне под пятым номером, проиграла экс-первой ракетке мира Гарбинье Мугуруси 1:6, 2:6.

Свитолина выглядела неубедительно и свои первые брейкпойнты заработала, когда соперница уже подавала на матч.

Украинка впервые с 2018 года не смогла пройти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.

Свитолина была последней представительницей Украины в одиночном разряде Australian Open.

Australian Open

Женщины. третий круг

25 января

Элина Свитолина (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания) 1:6, 2:6

UNSTOPPABLE @GarbiMuguruza hits 31 winners to knock out 5th seed Elina Svitolina 6-1 6-2, and reach the #AusOpen fourth round for the fifth time. # AO2020 pic.twitter.com/oHfgGi7EUH - #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020