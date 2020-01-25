Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира и выбыла из Australian Open
Об этом сообщает tennisua.org.
В матче третьего круга украинка, посеянная в Мельбурне под пятым номером, проиграла экс-первой ракетке мира Гарбинье Мугуруси 1:6, 2:6.
Свитолина выглядела неубедительно и свои первые брейкпойнты заработала, когда соперница уже подавала на матч.
Украинка впервые с 2018 года не смогла пройти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии.
Свитолина была последней представительницей Украины в одиночном разряде Australian Open.
Australian Open
Женщины. третий круг
25 января
Элина Свитолина (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания) 1:6, 2:6
UNSTOPPABLE @GarbiMuguruza hits 31 winners to knock out 5th seed Elina Svitolina 6-1 6-2, and reach the #AusOpen fourth round for the fifth time. # AO2020 pic.twitter.com/oHfgGi7EUH- #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2020
- 23 января Элина Свитолина победила американку Лорен Дэвис во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.
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