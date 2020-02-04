"Вест Хэм" угрожает отобрать у Ярмоленко 50% зарплаты
4 февраля, 2020, 15:37
В случае вылета из премьер-лиги футболистам английского "Вест Хэма", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, на 50% уменьшат зарплату
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, руководство "Вест Хэма" уменьшит футболистам зарплаты на 50%, если клуб вылетит из высшего дивизиона чемпионата Англии.
Боссы лондонцев называют снижение зарплат вынужденным шагом для обеспечения финансовой стабильности клуба, который понесет денежные потери в случае вылета из АПЛ. В то же время, такие меры могут привести к массовому оттоку футболистов.
"Вест Хэм" после 25 туров чемпионата Англии идет в зоне вылета - на 18-м месте в турнирной таблице.
- 4 февраля стало известно, что Андрей Ярмоленко вернется на поле после травмы только в марте.
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