"Г***к-премьер с пи***ским правительством": Киву поймали на переписке с якобы Жириновским

4 февраля, 2020, 13:21

Переписка снял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.

Жириновский написал Киве в понедельник, 3 февраля, с вопросом "Набирал?". Илья Кива ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии Жириновского и попросив перезвонить, когда будет возможность.

После этого Кива начал набирать сообщение.

"В Раду пришел гомик-премьер со своим пид****им правительством, страну с*ка про***ли с этими пид***мы шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет", - написал он.

Набрав сообщение, нардеп несколько раз его перечитал, но отправил ли - неизвестно.

Владимир Жириновский - скандальный российский политик, депутат Госдумы, руководитель фракции ЛДПР, многократный кандидат в президенты России.