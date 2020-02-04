"Г***к-премьер с пи***ским правительством": Киву поймали на переписке с якобы Жириновским
Переписка снял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.
Жириновский написал Киве в понедельник, 3 февраля, с вопросом "Набирал?". Илья Кива ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии Жириновского и попросив перезвонить, когда будет возможность.
После этого Кива начал набирать сообщение.
"В Раду пришел гомик-премьер со своим пид****им правительством, страну с*ка про***ли с этими пид***мы шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет", - написал он.
Набрав сообщение, нардеп несколько раз его перечитал, но отправил ли - неизвестно.
Владимир Жириновский - скандальный российский политик, депутат Госдумы, руководитель фракции ЛДПР, многократный кандидат в президенты России.
- Напомним, что ветеран АТО заявил, что Кива на линии разграничения требовал от крестьянина взятку и приказал сжечь ему транспорт.
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