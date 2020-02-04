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Espreso.tvОбщество"Г***к-премьер с пи***ским правительством": Киву поймали на переписке с якобы Жириновским

"Г***к-премьер с пи***ским правительством": Киву поймали на переписке с якобы Жириновским

Народный депутат от оппозиционной платформы "За жизнь" Илья Кива пожаловался якобы Жириновскому на правительство Алексея Гончарука

Переписка снял и передал TK Media журналист Алексей Липовецкий.

Жириновский написал Киве в понедельник, 3 февраля, с вопросом "Набирал?". Илья Кива ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии Жириновского и попросив перезвонить, когда будет возможность.
После этого Кива начал набирать сообщение.

"В Раду пришел гомик-премьер со своим пид****им правительством, страну с*ка про***ли с этими пид***мы шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет", - написал он.

Набрав сообщение, нардеп несколько раз его перечитал, но отправил ли - неизвестно.

Владимир Жириновский - скандальный российский политик, депутат Госдумы, руководитель фракции ЛДПР, многократный кандидат в президенты России.

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  • Напомним, что ветеран АТО заявил, что Кива на линии разграничения требовал от крестьянина взятку и приказал сжечь ему транспорт.
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