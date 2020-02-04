"Динамо" погнало легионера из первой команды в дубль

4 февраля, 2020, 10:27

"Динамо" перевело венгерского защитника Тамаша Кадара в дублирующий состав

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Кадар переведен в молодежную команду по решению главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко. Футболист 3 февраля не принимал участия в вечерней тренировке киевского клуба. Место 29-летнего венгра в основной команде занял 20-летний украинский защитник Александр Романчук.

Кадар в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 20 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Венгр выступает в составе киевлян с 2017 года.