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Espreso.tvСпорт"Динамо" погнало легионера из первой команды в дубль

"Динамо" погнало легионера из первой команды в дубль


фото: facebook.com/fcdynamoua
"Динамо" перевело венгерского защитника Тамаша Кадара в дублирующий состав

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Кадар переведен в молодежную команду по решению главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко. Футболист 3 февраля не принимал участия в вечерней тренировке киевского клуба. Место 29-летнего венгра в основной команде занял 20-летний украинский защитник Александр Романчук.

Кадар в нынешнем сезоне сыграл за "Динамо" 20 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Венгр выступает в составе киевлян с 2017 года.

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