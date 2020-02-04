Новый вице-премьер Шмыгаль назвал децентрализацию основным приоритетом

4 февраля, 2020, 17:42

Новый вице-премьер - министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль назвал завершение децентрализации одним из своих приоритетов на должности

Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода.

"Приоритет - децентрализация. Это завершение административно-территориальной реформы, которая вообще даст новое качество жизни общества, украинцам. Мы не делали таких важных кардинальных шагов в строительной отрасли, не начинали еще глобальных движений в реформе жилищно-коммунального хозяйства. Это и есть тоже приоритеты наравне с реформой административно-территориального устройства", - сказал Шмыгаль.

Он заявил, что пришел в Кабмин по предложению президента Зеленского и премьера Гончарука.

"Это было несколько недель переговоров о такой возможности. Далее вызовы, которые стоят, очевидны. Это завершение реформы децентрализации путем проведения общественной дискуссии, через проведение правильных компромиссных решений и определение того, какой должна стать Украина в будущем, реформа сферы жилищно-коммунального хозяйства, реформа сферы строительства", - отметил Шмыгаль.

По его словам, строительство - одна из самых коррумпированных отраслей.

"То, что уже начато правительством и президентом, необходимо довести до логического завершения, довольно большое сопротивление. В ближайшие дни войду в курс дел, представлю видение, как мы будем двигаться. Имею абсолютное понимание, как действовать, куда двигаться, давления не боюсь" , - рассказал Шмыгаль.

Новый вице-премьер утверждает, что "совершенно не переживает за какие-то прослушки".

"Те вещи, которые не относятся к государственной тайне, готов обсуждать публично, под диктофоны и не вижу в этом ничего стыдного", - заявил Шмыгаль.