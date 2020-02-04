Малюська анонсировал новые иски к России в международные суды

4 февраля, 2020, 10:26

3 февраля министр юстиции Денис Малюська анонсировал новые иски в международные суды к России, заявив о 1-2 новых процессах, которые сейчас готовятся украинской стороной

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью изданию "Главком".

Министр Малюська напомнил, что в Украине сейчас пять исков против РФ и все они на стадии определения принадлежности - может ли суд их рассматривать.

"Если суд признает, что компетентен их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика. У нас в Антирейдерской комиссии счет идет на часы, в национальных судах - на месяцы. Международные суды - это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отступаем назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью представления еще одного-двух исков в ближайшее время ", - сказал министр.

Однако министр юстиции отказался комментировать, по поводу чего эти иски:

"Это пока вопрос инициативы. Представим, а затем сообщим. Ведь с той стороны тоже за нами следят. Пока мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом".