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Espreso.tvОбществоМалюська анонсировал новые иски к России в международные суды

Малюська анонсировал новые иски к России в международные суды


фото: Укрінформ
3 февраля министр юстиции Денис Малюська анонсировал новые иски в международные суды к России, заявив о 1-2 новых процессах, которые сейчас готовятся украинской стороной

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью изданию "Главком".

Министр Малюська напомнил, что в Украине сейчас пять исков против РФ и все они на стадии определения принадлежности - может ли суд их рассматривать.

"Если суд признает, что компетентен их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика. У нас в Антирейдерской комиссии счет идет на часы, в национальных судах - на месяцы. Международные суды - это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отступаем назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью представления еще одного-двух исков в ближайшее время ", - сказал министр.

Однако министр юстиции отказался комментировать, по поводу чего эти иски:

"Это пока вопрос инициативы. Представим, а затем сообщим. Ведь с той стороны тоже за нами следят. Пока мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом".

  • Напомним, Международный суд ООН в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года, чтобы она подготовила ответ на иск Украины
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