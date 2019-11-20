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Espreso.tvОбществоСуд ООН дал России больше года, чтобы подготовить ответ о финансировании терроризма в Украине

Суд ООН дал России больше года, чтобы подготовить ответ о финансировании терроризма в Украине


фото: REUTERS
Международный суд ООН в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года, чтобы она подготовила ответ на иск Украины

Об этом говорится в документе суда:

"Гаага. 19 ноября 2019. Распоряжение от 8 ноября 2019 года, Международный суд, главный суд Организации Объединенных Наций установил 8 декабря 2020 года как срок подачи Контр-Мемориала Российской Федерации по делам о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против Российской Федерации) ".

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию для рассмотрения иска Украины против России.

Тогда заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что теперь Россия должна доказать, что боролась с терроризмом, а не финансировала его.

"В своем меморандуме, который РФ должен представить в следующем году, она должна привести, какие меры предпринимались, чтобы обеспечить следствие, недопущение, правовое сотрудничество по всем фактам и доказательствам, которые мы приводим в своем меморандуме и приложениях", - добавила она.

 

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