Киану Ривз в учебнике по истории: автор рассказал, почему актер попал на фото
Об этом сообщил автор книги, историк Игорь Щупак в Facebook.
"Почему в школьном учебнике аппарата не оригинальное фото, а мем? У этого есть своя маленькая история. Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом. Я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мэм, предложил оставить его. Я вспомнил, как в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью "Юлий Цезарь". За долгие годы использования книги это заметили и написали об этом... ноль читателей ", - заявил Щупак.
Накануне в социальных сетях начали распространять фотографии учебника "Всемирной истории" для 10 класса 2018 года издания.
- В параграфе "США в межвоенный период" опубликована видоизмененная фотография "Обед на небоскребе" 1932 года. На ней дорисован Киану Ривз.
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