Киану Ривз попал в украинский учебник по истории. ФОТОФАКТ
4 февраля, 2020, 12:12
В учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили известный мем с Киану Ривзом
Найти картинку можно в онлайн-версии книги.
На 58-й странице размещен исторический снимок рабочих на строительстве небоскреба в Нью-Йорке, но вместо оригинального снимка в пособие попала фотожаба, на которой к строителям присоединился канадский актер.
Снимки с печальным Киану Ривзом, который жует сэндвич, были сделаны папарацци в мае 2010 года и гуляют по сети уже 10 лет. За это время с ним было создано множество фотожаб. Мем известен среди пользователей как Sad Keanu.
На снимок в учебнике 2018 года выпуска обратили внимание пользователи соцсетей.
аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с Киану Ривз ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A- Тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020
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