Киану Ривз попал в украинский учебник по истории. ФОТОФАКТ

4 февраля, 2020, 12:12

В учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили известный мем с Киану Ривзом

Найти картинку можно в онлайн-версии книги.

На 58-й странице размещен исторический снимок рабочих на строительстве небоскреба в Нью-Йорке, но вместо оригинального снимка в пособие попала фотожаба, на которой к строителям присоединился канадский актер.

Снимки с печальным Киану Ривзом, который жует сэндвич, были сделаны папарацци в мае 2010 года и гуляют по сети уже 10 лет. За это время с ним было создано множество фотожаб. Мем известен среди пользователей как Sad Keanu.

На снимок в учебнике 2018 года выпуска обратили внимание пользователи соцсетей.