Коронавирус: врач из Уханя пытался предупредить коллег о вирусе, его попросили молчать
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на CNN .
30 декабря Ли Вэньян написал своим бывшим одногруппникам из медицинской школы о том, что в его больницу доставили 7 пациентов, посещавших местный рыбный рынок. По его мнению, вирус был похож на тот, что привел к эпидемии в 2002-2003 годах.
Ли Вэньян советовал коллегам носить защитную одежду, чтобы защититься от вируса. Затем скриншоты сообщение врача обнародовали в сети.
Муниципальная комиссия по вопросам здравоохранения Уханя разослала местным медучреждениям сообщение о диагностировании пневмонии неизвестного типа у посетителей местного рынка.
Комиссия запретила разглашать эту информацию без согласования с властями.
Местные власти вызвала Вэньяна 31 декабря для объяснений того, как он узнал о случаях заражения вирусом.
Вскоре к Вньяну пришла полиция и обвинила его в распространении слухов и нарушении правопорядка. Ему угрожали содержанием под стражей. Он признал, что якобы нарушил закон и отказался от дальнейших "неправомерных действий".
Вэньян вернулся к работе. Он лечил человека с еще не диагностированным коронавирусом. 10 января у Вньяна появился кашель, а затем лихорадка. Через два дня его госпитализировали.
Первые тесты на коронавирус были отрицательными. Его инфицирование коронавирусом подтвердили 1 февраля.
- По состоянию на 4 февраля 2020 в мире зарегистрировано 20 606 лабораторных подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных.
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