Коронавирус: врач из Уханя пытался предупредить коллег о вирусе, его попросили молчать

4 февраля, 2020, 21:33

Врач из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса, пытался предупредить коллег о вирусе в конце декабря 2019 года. Полиция заставила его молчать и не распространять слухи

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на CNN .

30 декабря Ли Вэньян написал своим бывшим одногруппникам из медицинской школы о том, что в его больницу доставили 7 пациентов, посещавших местный рыбный рынок. По его мнению, вирус был похож на тот, что привел к эпидемии в 2002-2003 годах.

Ли Вэньян советовал коллегам носить защитную одежду, чтобы защититься от вируса. Затем скриншоты сообщение врача обнародовали в сети.

Муниципальная комиссия по вопросам здравоохранения Уханя разослала местным медучреждениям сообщение о диагностировании пневмонии неизвестного типа у посетителей местного рынка.

Комиссия запретила разглашать эту информацию без согласования с властями.

Местные власти вызвала Вэньяна 31 декабря для объяснений того, как он узнал о случаях заражения вирусом.