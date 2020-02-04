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Espreso.tvОбществоКоронавирус: врач из Уханя пытался предупредить коллег о вирусе, его попросили молчать

Коронавирус: врач из Уханя пытался предупредить коллег о вирусе, его попросили молчать

Врач из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса, пытался предупредить коллег о вирусе в конце декабря 2019 года. Полиция заставила его молчать и не распространять слухи

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на CNN .

30 декабря Ли Вэньян написал своим бывшим одногруппникам из медицинской школы о том, что в его больницу доставили 7 пациентов, посещавших местный рыбный рынок. По его мнению, вирус был похож на тот, что привел к эпидемии в 2002-2003 годах.

Ли Вэньян советовал коллегам носить защитную одежду, чтобы защититься от вируса. Затем скриншоты сообщение врача обнародовали в сети.

Муниципальная комиссия по вопросам здравоохранения Уханя разослала местным медучреждениям сообщение о диагностировании пневмонии неизвестного типа у посетителей местного рынка.

Комиссия запретила разглашать эту информацию без согласования с властями.

Местные власти вызвала Вэньяна 31 декабря для объяснений того, как он узнал о случаях заражения вирусом.

Вскоре к Вньяну пришла полиция и обвинила его в распространении слухов и нарушении правопорядка. Ему угрожали содержанием под стражей. Он признал, что якобы нарушил закон и отказался от дальнейших "неправомерных действий".

Вэньян вернулся к работе. Он лечил человека с еще не диагностированным коронавирусом. 10 января у Вньяна появился кашель, а затем лихорадка. Через два дня его госпитализировали.

Первые тесты на коронавирус были отрицательными. Его инфицирование коронавирусом подтвердили 1 февраля.

  • По состоянию на 4 февраля 2020 в мире зарегистрировано 20 606 лабораторных подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальных.
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