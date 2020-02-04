Главы МИД в "нормандском формате" могут встретиться на следующей неделе, - Пристайко
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Праге на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком, сообщает Укринформ.
"Мы действительно обсуждаем такого рода идеи", - сказал Пристайко.
При этом он отметил, что, несмотря на необходимость встречи, министры не хотели бы, чтобы министерская встреча заменила собой саммит, на который действительно возлагаются большие надежды.
Пристайко напомнил, что лидеры стран нормандского формата на саммите в Париже в декабре прошлого года договорились провести следующую встречу в апреле.
"Мы посмотрим, произойдет ли это", - добавил он.
Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров стран нормандского формата. Во встрече приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.
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