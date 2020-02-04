Экс-тренер "Динамо" получил руководящую должность в российской Госдуме
4 февраля, 2020, 16:16
Бывшего тренера киевского "Динамо" Валерия Газзаева назначили председателем комитета по делам национальностей Госдумы
Об этом сообщает росиське издание "Спорт-Экспресс".
Валерий Газзаев, который является депутатом от "Справедливой России", утвержден председателем комитета по делам национальностей.
Ранее 65-летний Газзаев был заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Валерий Газзаев тренировал киевское "Динамо" в 2009-2010 годах. Также он возглавлял сборную России, "Аланию", московское "Динамо" и ЦСКА, с которым в 2005 году завоевал Кубок УЕФА.
- В ноябре 2019 года Валерий Газзаев заявил, что не верит, что сборную России могут отстранить от участия Евро-2020 из-за допингового скандала.
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