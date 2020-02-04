Экс-тренер "Динамо" получил руководящую должность в российской Госдуме

4 февраля, 2020, 16:16

Бывшего тренера киевского "Динамо" Валерия Газзаева назначили председателем комитета по делам национальностей Госдумы

Об этом сообщает росиське издание "Спорт-Экспресс".

Валерий Газзаев, который является депутатом от "Справедливой России", утвержден председателем комитета по делам национальностей.

Ранее 65-летний Газзаев был заместителем председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Валерий Газзаев тренировал киевское "Динамо" в 2009-2010 годах. Также он возглавлял сборную России, "Аланию", московское "Динамо" и ЦСКА, с которым в 2005 году завоевал Кубок УЕФА.