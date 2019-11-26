Экс-тренер "Динамо" не верит, что Россию оставят без Евро-2020
Об этом сообщает "Чемпионат".
По словам российского тренера, который возглавлял киевское "Динамо в 2009-2010 годах, он не верит, что УЕФА пойдет на такой шаг, поскольку Россия является одной из хозяек турнира.
"Что касается возможного отстранения сборной России от Евро-2020, то не думаю, что УЕФА на это пойдет, потому что никаких проблем с допингом в футболе у нас не было. К тому же Россия - одна из хозяек этого турнира, поэтому я думаю, что УЕФА не пойдет на такие меры. К тому же еще одним аргументом является наш чемпионат мира, который был проведен на высшем уровне ", - сказал Газзаев.
В Санкт-Петербурге должны состояться три матча группового раунда и четвертьфинал Евро-2020.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 в 12 различных странах.
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