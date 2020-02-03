Когда-то создавали историю: Милевский и Селезнев встретились в Турции

3 февраля, 2020, 18:14

Нападающий турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев и форвард белорусского "Динамо" Артем Милевский встретились в Турции

Фото со встречи бывший нападающий "Днепра" опубликовал в Instagram.

"Когда-то эти два человека творили историю!! Брат, рад тебя увидеть !!!", - написал Селезнев под фотографией.

За свою карьеру 34-летний Евгений Селезнев провел 407 матчей, забил 170 голов и отдал 38 результативных передач. На счету 35-летнего Артема Милевского 375 матчей, 105 забитых мячей и 91 ассист.