Дубилет заявил, что Кабмин неформально отчитался Зеленскому
4 февраля, 2020, 21:16
Кабинет министров Украины 4 февраля отчитался президенту Владимиру Зеленскому о результатах работы
Об этом в комментарии hromadske рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
"Это был неформальный отчет. Обсуждали широкий круг вопросов, включая проблемы спиртовой отрасли и тому подобным. В итоге никаких сенсаций - работаем дальше", - сказал Дубилет.
Он отметил, что официально об итогах работы правительство будет отчитываться перед Верховной Радой 7 февраля. В то же время Дубилет отказался отвечать на вопрос, будут ли по итогам отчета правительства кадровые ротации.
- В Офисе президента состоялось совещание Владимира Зеленского с представителями Кабмина и фракции "Слуга народа".
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