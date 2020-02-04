Дубилет заявил, что Кабмин неформально отчитался Зеленскому

4 февраля, 2020, 21:16

Кабинет министров Украины 4 февраля отчитался президенту Владимиру Зеленскому о результатах работы

Об этом в комментарии hromadske рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Это был неформальный отчет. Обсуждали широкий круг вопросов, включая проблемы спиртовой отрасли и тому подобным. В итоге никаких сенсаций - работаем дальше", - сказал Дубилет.

Он отметил, что официально об итогах работы правительство будет отчитываться перед Верховной Радой 7 февраля. В то же время Дубилет отказался отвечать на вопрос, будут ли по итогам отчета правительства кадровые ротации.