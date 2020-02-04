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Espreso.tvОбществоДубилет рассказал, сколько денег тратит на себя ежемесячно

Дубилет рассказал, сколько денег тратит на себя ежемесячно


фото: epravda
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет тратит в месяц около $3 тыс.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Около $3 тыс", - ответил Дубилет на вопрос сколько он тратит на себя.

Он также сказал, что мог бы пойти работать в правительство не имея "финансовой подушки". По словам министра, в таком случае он мог бы тратить на себя меньше.

"Если бы у меня не было возможности, я бы тратил на себя меньше", - сказал Дубилет.

 
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