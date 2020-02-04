Дубилет рассказал, сколько денег тратит на себя ежемесячно
4 февраля, 2020, 16:01
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет тратит в месяц около $3 тыс.
Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"Около $3 тыс", - ответил Дубилет на вопрос сколько он тратит на себя.
Он также сказал, что мог бы пойти работать в правительство не имея "финансовой подушки". По словам министра, в таком случае он мог бы тратить на себя меньше.
"Если бы у меня не было возможности, я бы тратил на себя меньше", - сказал Дубилет.
- Ранее сообщалось, что Кабмин ежемесячно отчитываться о доходах топ-чиновников.
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