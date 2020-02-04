Демократы в Сенате США призвали проголосовать за импичмент Трампа

4 февраля, 2020, 12:29

Демократическая партия США призвала Сенат поддержать отстранение президента Дональда Трампа с должности из-за злоупотребления властью и препятствования работе Конгресса

Сенаторам во время судебного процесса были зачитаны заключительные аргументы сторон, в каждой из которых было по 2 часа, сообщает DW .

Один из приведенных аргументов демократов заключался в том, что если Трампа не устранить с должности, то он снова будет пытаться влиять на следующие президентские выборы, в том числе с помощью иностранного вмешательства.

По словам главы спецкомитета по разведке Палаты представителей и так называемого менеджера по импичменту Адама Шиффа, вина Трампа доказана.

"Он предал нашу национальную безопасность, наши выборы, и он сделает это снова. Вы его не измените и не сможете сдержать. Если вы найдете в себе смелость ему противостоять, говорить правду о его лжи, ваше место будет среди Давидов, которые победили Голиафа" , - заявил Шифф.

Конгрессмен от демократов Джейсон Кроу отметил, что импичмент был предназначен для "редких случаев серьезных проступков" и предусмотрен конституцией не просто так.

По его словам, в США выше закона не может быть даже избранный президент страны.

Также демократы вспомнили о давлении Трампа на Владимира Зеленского, чтобы заставить его начать расследование в отношении своего политического соперника Джо Байдена и создании препятствий попыткам Конгресса получить об этом информацию.

Ранее команда адвокатов Трампа завершила свое выступление в заключительных прениях в Сенате о процессе импичмента.

Ожидается, что итоговое голосование по статьям обвинения Трампа состоится 5 февраля. Скорее всего, Трамп будет оправдан: для признания его виновным и отстранения от должности нужно не менее 62 голосов.