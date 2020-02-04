Демократы в Сенате США призвали проголосовать за импичмент Трампа
Сенаторам во время судебного процесса были зачитаны заключительные аргументы сторон, в каждой из которых было по 2 часа, сообщает DW .
Один из приведенных аргументов демократов заключался в том, что если Трампа не устранить с должности, то он снова будет пытаться влиять на следующие президентские выборы, в том числе с помощью иностранного вмешательства.
По словам главы спецкомитета по разведке Палаты представителей и так называемого менеджера по импичменту Адама Шиффа, вина Трампа доказана.
"Он предал нашу национальную безопасность, наши выборы, и он сделает это снова. Вы его не измените и не сможете сдержать. Если вы найдете в себе смелость ему противостоять, говорить правду о его лжи, ваше место будет среди Давидов, которые победили Голиафа" , - заявил Шифф.
Конгрессмен от демократов Джейсон Кроу отметил, что импичмент был предназначен для "редких случаев серьезных проступков" и предусмотрен конституцией не просто так.
По его словам, в США выше закона не может быть даже избранный президент страны.
Также демократы вспомнили о давлении Трампа на Владимира Зеленского, чтобы заставить его начать расследование в отношении своего политического соперника Джо Байдена и создании препятствий попыткам Конгресса получить об этом информацию.
Ранее команда адвокатов Трампа завершила свое выступление в заключительных прениях в Сенате о процессе импичмента.
Ожидается, что итоговое голосование по статьям обвинения Трампа состоится 5 февраля. Скорее всего, Трамп будет оправдан: для признания его виновным и отстранения от должности нужно не менее 62 голосов.
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