Бывший посол Польши в Украине раскрыл содержание письма к Дуде

4 февраля, 2020, 17:54

Ян Пекло, бывший посол Польши в Украине, решил опубликовать содержание письма, которое он направил президенту Анджей Дуде в июле 2019 года. Он написал его в связи со своим увольнением до завершения обычной каденции

Содержание письма дипломат опубликовал в своем Facebook.

"Я решил обнародовать свое письмо, потому что я попал в неудобное положение, и негативная динамика событий в Министерстве иностранных дел показывает, что моя история не является исключением. Интересно, хотя это, пожалуй, лишь совпадение, что мое увольнение предшествовало более позднем досрочному увольнению с должности Мари Йованович, посла США в Киеве, что отзвуком повлекло настоящую бурю в Вашингтоне", - пишет экс-посол.

В качестве примера он привел вопрос об увольнении Яцека Изыдорчика с должности посла в Токио. Изыдорчик недавно обвинил в непристойном поведении генерального директора МИД Польши Анджея Папежа, которого он называет главным человеком в МИД.

Пекло указывает, что его уволили не только до окончания срока, но и сделали это без обнародования "достоверных, содержательных" причин. Он также пишет о проблемах, которые он имел на месте работы, например, довольно длительное время ему пришлось работать без заместителя, административного руководителя и бухгалтера.

"Я сообщил о проблемах моему начальству, но ответа не было. Однако лояльных ко мне работников начали увольнять одного за другим", - говорит Пекло. Он добавляет, что пока канцелярия президента не ответила на его письмо.

Бывший посол призывает президента Дуду рассмотреть этот вопрос. "Не должно стать стандартом увольнять послов, выдвинутых президентом до истечения срока их полномочий, при обстоятельствах, лишенных надежного обоснованного объяснения. Такие ситуации ставят под сомнение надежность и профессионализм внешней политики нашей страны", - считает Ян Пекло.

В то же время он отмечает, что его назначило правительство PiS и выдвинул Дуда. Пекло стал послом Польши в Украине в октябре 2016 года. Его срок полномочий был сокращен, и он покинул Киев ровно год назад.

"Сначала мне продлили пребывание на три года, затем решение было отменено, что поставило меня перед необходимостью готовить отъезд в ускоренном темпе", - говорит Пекло.

Как сообщил один из журналистов портала Onet.pl , "официально никто не объяснил причину увольнения посла. Неофициально известно, что Ян Пекло был солью в глазу так называемых кресовых сред и ультраправых сил, для которых уже не Россия, а Украина является противником".