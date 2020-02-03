Зеленский обещает повысить товарооборот с Турцией до $ 10 млрд
Об этом он сказал во время брифинга с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Еспресо.TV.
"У нас есть амбициозная цель - повысить объем двусторонней торговли до $ 10 млрд. Мы договорились дать толчок нашим представителям, которые работают над текстом соглашения о свободной торговле. Соответствующий сигнал получат и делегации, межправительственная комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Нами найдены пути, как активизировать сотрудничество в транспортной сфере. Это касается интермодальных и паромных перевозок. Считаю, что Украина и Турция должны играть ключевую роль в транспортных потоках. Мы обсудили вопросы каспийского газа", - заявил Зеленский.
По его словам, во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом президенты обсудили войну на Донбассе, аннексию Крыма, нарушения прав человека в Крыму, агрессивную политику России в регионе.
Президент добавил, что во всех вопросах важна последовательная поддержка Турции. Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных, граждан Украины и крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории РФ.
- Зеленский заявил о расширении сотрудничества с Турцией в военно-промышленной сфере.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-