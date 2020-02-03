Зеленский обещает повысить товарооборот с Турцией до $ 10 млрд

3 февраля, 2020, 17:35

Об этом он сказал во время брифинга с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Еспресо.TV.

"У нас есть амбициозная цель - повысить объем двусторонней торговли до $ 10 млрд. Мы договорились дать толчок нашим представителям, которые работают над текстом соглашения о свободной торговле. Соответствующий сигнал получат и делегации, межправительственная комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Нами найдены пути, как активизировать сотрудничество в транспортной сфере. Это касается интермодальных и паромных перевозок. Считаю, что Украина и Турция должны играть ключевую роль в транспортных потоках. Мы обсудили вопросы каспийского газа", - заявил Зеленский.

По его словам, во время встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом президенты обсудили войну на Донбассе, аннексию Крыма, нарушения прав человека в Крыму, агрессивную политику России в регионе.

Президент добавил, что во всех вопросах важна последовательная поддержка Турции. Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных, граждан Украины и крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории РФ.