Украина будет поставлять Турции АН-178, - Зеленский
Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Еспресо.TV.
Зеленский сообщил, что обе стороны интересует тесное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере.
"Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Среди прочего, мы с господином президентом Эрдоганом договорились придать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности по строительству и поставке самолетов АН-178", - сказал он.
Отдельное внимание, по словам Зеленского, было уделено усилению безопасности в Черноморском регионе, государства будут взаимодействовать в сфере поисково-спасательных операций.
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