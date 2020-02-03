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Espreso.tvОбществоУкраина будет поставлять Турции АН-178, - Зеленский

Украина будет поставлять Турции АН-178, - Зеленский


фото: topwar
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о расширении сотрудничества с Турцией в военно-промышленной сфере

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Еспресо.TV.

Зеленский сообщил, что обе стороны интересует тесное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере.

"Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров. Среди прочего, мы с господином президентом Эрдоганом договорились придать импульс сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности по строительству и поставке самолетов АН-178", - сказал он.

Отдельное внимание, по словам Зеленского, было уделено усилению безопасности в Черноморском регионе, государства будут взаимодействовать в сфере поисково-спасательных операций.

 

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