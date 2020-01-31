Избиение прокурора: налоговику грозит 5 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении должностного лица Главного управления ГФС в Херсонской области за умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 31 мая 2019 г. заместитель начальника одного из отделов оперативного управления ГУ ГФС в Херсонской области выдал себя за брата-близнеца и получил от прокурора прокуратуры Херсонской области копию обвинительного акта. После подписания налоговиком полученных процессуальных документов, он сообщил прокурору, что обвинительный акт адресован не ему, и отказался его возвращать. После этого налоговик ударил прокурора в лицо.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Херсонской области.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.