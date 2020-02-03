В Лубнах люди стоят в больших очередях, чтобы сверить платежки за газ

3 февраля, 2020, 16:20

В городе Лубны люди стоят в многочасовых очередях на холоде, чтобы сверить цену "за транспортировку газа"

Об этом сообщила журналистка Оксана Щербак на своей странице в Facebook.

"Очередь не за колбасой, а в офис Лубныгаза. Люди пришли сверить платежки" за транспортировку газа ". Жалуются на завышение сумм. Многие бабушки тряслись по 40/50 км местными сельскими дорогами", - отметила она.

Николаевские СМИ сообщают, что в Вознесенске из-за подобного общественного недовольства местные жители перекрыли трассу.