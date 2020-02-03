"Не заплатишь - насчитаем пеню и отрежем газ": украинец получил платежку на 4,6 тыс. грн, не употребив ни кубометра
3 февраля, 2020, 15:25
Житель города Ильинцы Винницкой области Вадим Когут получил платежку за поставку газа, хотя он не употребил ни одного куба голубого топлива
Видео он выложил в Facebook.
"Мне прислали платежку, в которой указано, что мне надо заплатить 385 грн каждый месяц за поставки газа. Но на счетчике у меня 0", - сказал Когут.
В газовой компании денег не взяли, потому что пока оплату никто за эту услугу не берет.
"Мне надо заплатить 4620 грн за поставки газа в дом, в котором я еще не проживаю и газом не пользовался", - подытожил Когут.
Также в службе ему сообщили, что в случае неуплаты: "насчитаем пеню и отрежем газ".
Возможности перекрыть все, чтобы не платить, по его словам, ему тоже не предоставили.
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