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Espreso.tvСпорт"Барселона" купила партнера украинца Зозули по атаке

"Барселона" купила партнера украинца Зозули по атаке


фото: twitter
"Барселона" купила у "Альбасете", за который играет украинский футболист Роман Зозуля, албанского форварда Рэя Мана

Об этом сообщает "Барселона" в twitter.

22-летний игрок подписал с каталонцами контракт до 2023 года. "Барса" заплатила за футболиста 700 тыс. евро. "Альбасете" может получить еще 2 млн евро, в случае успешных выступлений Мана за новый клуб.

В соглашении форварда предусмотрены отступные в 50 млн евро для желающих его купить в будущем.

Отмечается, что Рэй Манай пока будет выступать за вторую команду "Барселоны".

В нынешнем сезоне во втором дивизионе чемпионата Испании и кубка страны албанец сыграл за "Альбасете" 11 матчей и забил 3 гола.

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