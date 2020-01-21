"Барселона" купила партнера украинца Зозули по атаке
21 января, 2020, 11:17
"Барселона" купила у "Альбасете", за который играет украинский футболист Роман Зозуля, албанского форварда Рэя Мана
Об этом сообщает "Барселона" в twitter.
22-летний игрок подписал с каталонцами контракт до 2023 года. "Барса" заплатила за футболиста 700 тыс. евро. "Альбасете" может получить еще 2 млн евро, в случае успешных выступлений Мана за новый клуб.
В соглашении форварда предусмотрены отступные в 50 млн евро для желающих его купить в будущем.
Отмечается, что Рэй Манай пока будет выступать за вторую команду "Барселоны".
В нынешнем сезоне во втором дивизионе чемпионата Испании и кубка страны албанец сыграл за "Альбасете" 11 матчей и забил 3 гола.
Todos los detalles del nuevo fichaje del Barça B # ForçaBarça https://t.co/ns8VB28OE3- FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) January 20, 2020
- Напомним, 16 января знаменитый футболист "Барселоны" Хави заявил, что отказался возглавить испанский клуб , так как еще не готов к работе на таком уровне.
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