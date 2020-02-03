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Espreso.tvОбществоТурецкий депутат рассказал, что Эрдоган обсудит в Киеве

Турецкий депутат рассказал, что Эрдоган обсудит в Киеве


фото: Reuters
Во время визита в Киев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана украинско-турецкий Стратегический совет высокого уровня будет обсуждать наращивания экономического сотрудничества

Об этом рассказал председатель группы дружбы Турции и Украины в Великом национальном собрании (турецком парламенте - ред.), Депутат Йылдырым Тугрул тюрки, передает "Укринформ".

"Прежде всего хочу заметить, что бизнес-составляющая недостаточна для Украины и Турции. $ 4 млрд товарооборота - это ничто. Мы должны увеличить его и содействовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивной. Это номер один", - сказал Йылдырым Тугрул Тюркеш.

Кроме того, по словам турецкого депутата, во время визита Эрдогана в Киев будет и политические вопросы.

"Номер два - это политические вопросы. Турция в хороших отношениях с Украиной. Но мы также имеем некоторые отношения с РФ. Мы стараемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении", - добавил Йылдырым Тугрул Тюркеш .

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