Эрдоган собирается в Украину

1 февраля, 2020, 11:54

В понедельнику, 3 февраля 2020 года, Украину посетит президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган

Состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также VIII заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Еспресо.TV .

"Во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия", - отмечают в Офисе президента Украины.

По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Главы государств также примут участие в работе Украинско-турецкого бизнес-форума.