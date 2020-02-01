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Espreso.tvОбществоЭрдоган собирается в Украину

Эрдоган собирается в Украину


фото: balkaneu.com
В понедельнику, 3 февраля 2020 года, Украину посетит президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган

Состоится встреча глав государств в формате с глазу на глаз, а также VIII заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под сопредседательством Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Еспресо.TV .

"Во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия", - отмечают в Офисе президента Украины.

По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Главы государств также примут участие в работе Украинско-турецкого бизнес-форума.

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