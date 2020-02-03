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Espreso.tvОбществоДесятки единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

Десятки единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

Три колонны турецкой военной техники в воскресенье, 2 февраля, пересекли границу с Сирией и вошли на территорию провинции Идлиб

Первая колонна насчитывает 40 танков и бронированных машин, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Военная техника пересекла турецко-сирийскую границу в контрольно-пропускном пункте "Кафр-Лусейн" на севере провинции Идлиб.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать новую военную операцию в Сирии, если ситуация в провинции Идлиб не будет урегулирована. Он отметил, что турецкая армия готова принять дополнительные меры против терроризма в различных регионах Сирии, в первую очередь в Идлибе.

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