Десятки единиц турецкой военной техники вошли в Сирию

3 февраля, 2020, 10:37

Три колонны турецкой военной техники в воскресенье, 2 февраля, пересекли границу с Сирией и вошли на территорию провинции Идлиб

Первая колонна насчитывает 40 танков и бронированных машин, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

Военная техника пересекла турецко-сирийскую границу в контрольно-пропускном пункте "Кафр-Лусейн" на севере провинции Идлиб.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать новую военную операцию в Сирии, если ситуация в провинции Идлиб не будет урегулирована. Он отметил, что турецкая армия готова принять дополнительные меры против терроризма в различных регионах Сирии, в первую очередь в Идлибе.