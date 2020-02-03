 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТурция поможет обеспечить жильем около 500 семей крымских татар, - Эрдоган

Турция поможет обеспечить жильем около 500 семей крымских татар, - Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о помощи Украине в обеспечении жильем около 500 семей крымских татар

Об этом он заявил во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает УП .

"Мы приняли с моим товарищем решение построить вместе с развитием инфраструктуры жилье для 500 семей. Наши министры обсудят вопросы и мы вместе будем действовать. Наши специалисты приедут, все исследуют, сделают план, сделают проект", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган выразил уверенность, что турецкие специалисты вместе с украинскими смогут быстро реализовать этот проект.

  • Президент Зеленский заявил об амбициозной цели - повысить объем двусторонней торговли с Турцией до $ 10 млрд .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать