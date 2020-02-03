Турция поможет обеспечить жильем около 500 семей крымских татар, - Эрдоган
3 февраля, 2020, 18:38
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о помощи Украине в обеспечении жильем около 500 семей крымских татар
Об этом он заявил во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает УП .
"Мы приняли с моим товарищем решение построить вместе с развитием инфраструктуры жилье для 500 семей. Наши министры обсудят вопросы и мы вместе будем действовать. Наши специалисты приедут, все исследуют, сделают план, сделают проект", - сказал турецкий лидер.
Эрдоган выразил уверенность, что турецкие специалисты вместе с украинскими смогут быстро реализовать этот проект.
- Президент Зеленский заявил об амбициозной цели - повысить объем двусторонней торговли с Турцией до $ 10 млрд .
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