Турция поможет обеспечить жильем около 500 семей крымских татар, - Эрдоган

3 февраля, 2020, 18:38

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о помощи Украине в обеспечении жильем около 500 семей крымских татар

Об этом он заявил во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает УП .

"Мы приняли с моим товарищем решение построить вместе с развитием инфраструктуры жилье для 500 семей. Наши министры обсудят вопросы и мы вместе будем действовать. Наши специалисты приедут, все исследуют, сделают план, сделают проект", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган выразил уверенность, что турецкие специалисты вместе с украинскими смогут быстро реализовать этот проект.