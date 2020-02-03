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Espreso.tvОбществоТрамп назвал Блумберга коротышкой

Трамп назвал Блумберга коротышкой


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что его потенциальный соперник на выборах Майкл Блумберг хочет себе коробку, на которой он будет стоять на дебатах из-за небольшого роста

Трамп также отметил, что был бы рад соперничать с Блумбергом на выборах, сообщает Fox News .

"Все нормально. В этом нет ничего плохого. Вы можете быть коротышкой", - заявил Трамп.

Президент США известен своим умением придумывать прозвища.

Он сравнил со снежной бабой представительницу Демократической партии Эми Клобушар и назвал Покахонтас Элизабет Уоррен.

Бывшего вице-президента Джо Байдена Трамп назвал Сонным Джо .

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