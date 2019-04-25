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"Добро пожаловать, сонный Джо": Трамп потролил Байдена


фото: yahoo
Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал решение экс-вице-президента Джо Байдена официально вступить в избирательную кампанию 2020 года, высказавшись с неуважением к нему и другим кандидатам от Демократической партии
Об этом Трамп написал в Twitter.

"Добро пожаловать в бега, сонный Джо. Я надеюсь, ты имеешь разум, в чем древние сомнения, чтобы провести успешную кампанию в первичных выборах. Это будет плохо - ты получишь дело с людьми, которые действительно одержимы больными и глупыми идеями. Но если ты сделаешь это, я увижу тебя на старте!"- написал президент США.

Напомним, бывший вице-президент Джон Байден в четверг официально заявил о своем участии в президентской гонке 2020 года в США.

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