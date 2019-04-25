"Добро пожаловать, сонный Джо": Трамп потролил Байдена
"Добро пожаловать в бега, сонный Джо. Я надеюсь, ты имеешь разум, в чем древние сомнения, чтобы провести успешную кампанию в первичных выборах. Это будет плохо - ты получишь дело с людьми, которые действительно одержимы больными и глупыми идеями. Но если ты сделаешь это, я увижу тебя на старте!"- написал президент США.
Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 апреля 2019 г.
Напомним, бывший вице-президент Джон Байден в четверг официально заявил о своем участии в президентской гонке 2020 года в США.
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