Столб дыма высотой 7 км: в Японии начал извергаться вулкан

3 февраля, 2020, 10:19

3 февраля в японской префектуре Кагосима на островах Окинавы начал извергаться вулкан Синдаке

Об этом сообщает издание " Укринформ ".

"Рано утром в понедельник произошло извержение вулкана Синдаке на одном из островов южной японской префектуры Кагосима, приведя к пирокластического потока (состоит из вулканических газов, пепла и обломков породы - ред.) Вдоль склона", - говорится в сообщении.

Как отмечается столб дыма достигал 7000 метров, а крупные камни выбрасывались на высоту почти 600 метров.

Местные власти префектуры Кагосима заявляет, что ни скамейка, ни камней не достигших жилых районов.

Метеорологическое управление поддерживает предупреждения на случай извержения вулкана на острове на уровне трех баллов по пятибалльной шкале.