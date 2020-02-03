Столб дыма высотой 7 км: в Японии начал извергаться вулкан
Об этом сообщает издание " Укринформ ".
"Рано утром в понедельник произошло извержение вулкана Синдаке на одном из островов южной японской префектуры Кагосима, приведя к пирокластического потока (состоит из вулканических газов, пепла и обломков породы - ред.) Вдоль склона", - говорится в сообщении.
Как отмечается столб дыма достигал 7000 метров, а крупные камни выбрасывались на высоту почти 600 метров.
Местные власти префектуры Кагосима заявляет, что ни скамейка, ни камней не достигших жилых районов.
Метеорологическое управление поддерживает предупреждения на случай извержения вулкана на острове на уровне трех баллов по пятибалльной шкале.
Evacuation underway as Mount Sindake erupts in remote Japanese Island #volcano #Japan http://t.co/nAI4U0iekI pic.twitter.com/feZ1RkLE3m- JV (@equilibr_um) May 29, 2015
- Напомним, на Филиппинах из-за извержения вулкана Таал власть планировала эвакуировать более 200 тыс. жителей
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