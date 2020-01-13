На Филиппинах планируют эвакуировать 200 тысяч человек из-за извержения вулкана

13 января, 2020, 12:43

На Филиппинах из-за вулкана Таал, который выбросил столб пепла в воскресенье, могут эвакуировать около 200 тысяч жителей

Об этом сообщает Bloomberg .

"Чиновники приказали закрыть прилегающие школы и правительственные учреждения, как только они начали эвакуировать тысячи людей, предупреждая, что по меньшей мере 200 000 человек могут быть вынуждены покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

Эвакуация началась в некоторых районах провинции Кавите, прилегающих к вулкану Таал. Всего планируется, что эвакуация будет проводиться в 11 городах.

BREAKING: Steam driven eruptions point toward "a hazardous explosive eruption" of the Taal Volcano, located about 40 miles south of Manila, said the Philippine Institute of Volcanology and Seismology in an advisory Sunday, recommending a total evacuation



@alaymagno pic.twitter.com/slpoBPQ65e - QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) 12 января 2020 г.

Сейчас правительство Филиппин эвакуировал уже восемь тысяч людей, передает АР .

В Маниле временно остановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, отменено около 170 рейсов.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что опасное извержение может произойти как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.

Уровень опасности повышен до четвертого, предпоследнего. Самый высокий уровень опасности - пятый - объявляют перед самым извержением вулкана.

В институте порекомендовали власти гражданской авиации выдать указание самолетам избегать воздушного пространства вокруг вулкана.

Таал - действующий вулкан на Филиппинах, популярный туристический объект. Расположенный на острове Лусон в 60 км к югу от столицы Филиппин Манилы.

Внезапное извержение произошло 12 января. Сообщалось о пеплопад и вулканические грозы. Также вулканологи предупредили об опасности цунами.