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Espreso.tvОбществоНа Филиппинах планируют эвакуировать 200 тысяч человек из-за извержения вулкана

На Филиппинах планируют эвакуировать 200 тысяч человек из-за извержения вулкана


фото: reuters
На Филиппинах из-за вулкана Таал, который выбросил столб пепла в воскресенье, могут эвакуировать около 200 тысяч жителей

Об этом сообщает Bloomberg .

"Чиновники приказали закрыть прилегающие школы и правительственные учреждения, как только они начали эвакуировать тысячи людей, предупреждая, что по меньшей мере 200 000 человек могут быть вынуждены покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

Эвакуация началась в некоторых районах провинции Кавите, прилегающих к вулкану Таал. Всего планируется, что эвакуация будет проводиться в 11 городах.

Сейчас правительство Филиппин эвакуировал уже восемь тысяч людей, передает АР .

В Маниле временно остановил работу международный аэропорт имени Нино Акиноу, отменено около 170 рейсов.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии заявили, что опасное извержение может произойти как в течение нескольких часов, так и через несколько дней.

Уровень опасности повышен до четвертого, предпоследнего. Самый высокий уровень опасности - пятый - объявляют перед самым извержением вулкана.

В институте порекомендовали власти гражданской авиации выдать указание самолетам избегать воздушного пространства вокруг вулкана.

Таал - действующий вулкан на Филиппинах, популярный туристический объект. Расположенный на острове Лусон в 60 км к югу от столицы Филиппин Манилы.

Внезапное извержение произошло 12 января. Сообщалось о пеплопад и вулканические грозы. Также вулканологи предупредили об опасности цунами.

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