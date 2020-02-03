С сайта СБУ убрали изображение казака-победителя, который убивает двуглавого змея на территории Донбасса
3 февраля, 2020, 20:22
С оформления панели на сайте Службы Безопасности исчезло изображение памятника в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двуглавого змея
Об этом сообщает Еспресо.TV.
С сайта СБУ незаметно убрали изображение казака-победителя, который копьем убивает двуглавого змея.
Сейчас меню сайта выглядит так.
На ул. Владимирской, перед входом в здание СБУ, перед в Днем независимости в 2015 году открыли скульптуру - памятный знак в виде большого камня, на котором казак на коне убивает копьем двухголового змея.
Скульптура называется "Казак-победитель". Она посвящена всем защитникам независимости Украины - участникам войны на Востоке.
"Памятник символизирует победу над аллегорическим образом зла, которое пытается наползти на Украину", - комментировали образ памятника в СБУ.
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