Рекордное падение с 2015 года: китайские биржи обвалились на 9% из-за коронавируса
Об этом пишет Bloomberg .
Цена акций более 2800 компаний упала более чем на 10%. Падение котировок на биржах материкового Китая в понедельник стало рекордным с 2015 года.
Доходность 10-летних государственных облигаций Китая снизилась до самого низкого уровня с 2014 года. Юань подешевел к доллару более чем на 1%, превысив отметку 7 юаней за $.
"Очень трудно торговать акциями. Невозможно предсказать, как эта болезнь будет развиваться. Даже эксперты не имеют четкого представления, когда закончится вспышка вируса, не говоря уже о биржевых трейдерах ", - сказал в комментарии Bloomberg глава пекинской инвестиционной компании WanDeFu Ли Шувей.
Чтобы ослабить панику, китайские власти "влили" больше триллиона юаней - 900 млрд юаней ($ 129 млрд) через семидневное РЕПО и 300 млрд юаней через 14-дневные контракты по ставке 2,55%. Народный банк Китая снизил ставку на 10 базисных пунктов. Чиновники призвали инвесторов объективно оценивать влияние вспышки коронавируса.
Гонконгский индекс HSI, который на прошлой неделе упал более чем на 5%, растет на 0,9%.
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