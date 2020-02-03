Рекордное падение с 2015 года: китайские биржи обвалились на 9% из-за коронавируса

3 февраля, 2020, 09:38

В первый день открытия торгов после новогодних праздников индекс CSI 300 Index (более 300 акций, торгующихся на биржах Шанхая и Шеньшеня) снизился на 9,1%

Об этом пишет Bloomberg .

Цена акций более 2800 компаний упала более чем на 10%. Падение котировок на биржах материкового Китая в понедельник стало рекордным с 2015 года.

Доходность 10-летних государственных облигаций Китая снизилась до самого низкого уровня с 2014 года. Юань подешевел к доллару более чем на 1%, превысив отметку 7 юаней за $.

"Очень трудно торговать акциями. Невозможно предсказать, как эта болезнь будет развиваться. Даже эксперты не имеют четкого представления, когда закончится вспышка вируса, не говоря уже о биржевых трейдерах ", - сказал в комментарии Bloomberg глава пекинской инвестиционной компании WanDeFu Ли Шувей.

Чтобы ослабить панику, китайские власти "влили" больше триллиона юаней - 900 млрд юаней ($ 129 млрд) через семидневное РЕПО и 300 млрд юаней через 14-дневные контракты по ставке 2,55%. Народный банк Китая снизил ставку на 10 базисных пунктов. Чиновники призвали инвесторов объективно оценивать влияние вспышки коронавируса.

Гонконгский индекс HSI, который на прошлой неделе упал более чем на 5%, растет на 0,9%.